Argentina x Estônia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A seleção da Argentina enfrenta a Estônia neste domingo (05) às 15h (horário de Brasília) em amistoso realizado em Panplona, na Espanha, no estádio El Sadar.

A equipe comandada por Lionel Scaloni acabou de vencer a Finalíssima, contra a Itália, na última quarta- feira (1ª) e está à 32 partidas seguidas invicta. O próximo desafio faz parte da preparação do elenco com foco na Copa do Mundo do Catar, que acontece em Dezembro deste ano (2022).

Legenda: Treinador Lionel Scaloni comanda os treinos da equipe na Espanha Foto: Divulgação/ Seleção Argentina

Onde assistir Argentina x Estônia ao vivo

O jogo não terá transmissão no Brasil

Palpites para o jogo

Prováveis escalações

Argentina: Emiliano Martínez, Molina, Cristian Romero, Otamendi, Tagliafico; Guido Rodríguez, De Paul, Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez e Di María. Técnico: Lionel Scaloni.

Estônia: K. Hents, K. Mets, J. Tamm, M. Kuusk; S. Zenjov, K. Vassiljev, V. Kreida, M. Kait, V. Sinyavskiy; R. Kirss e E. Sorga. Técnico: F. Costantini.

Ficha técnica | Argentina x Estônia

Local: Estádio El Sadar, em Pamplona (ESP)

Data: 05/06/2022 (domingo)

Horário: 15h (de Brasília)