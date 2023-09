Argentina x Equador: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Argentina e Equador entram em campo nesta quinta-feira (7) O duelo é válido pela 1ª rodada das Eliminatórias.Sul-Americanas, que dá vaga na Copa do Mundo de 2026. As equipes se enfrentam a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG).

ONDE ASSISTIR

SporTV

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Argentina:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian Romero e Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paulo, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi e Julián Álvarez. Treinador: Lionel Scaloni

Equador:

Hernán Galindez; Félix Torres, Robert Arboleda e William Pacho; Ángelo Preciado, Moisés Caicedo, Carlos Gruezo, Alan Franco e Pervis Estupiñan; Gonzalo Plata e Enner Valencia. Treinador: Félix Sánchez

FICHA TÉCNICA

Argentina e Equador

Data e hora: 7/9, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG).