Argentina x Brasil pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Argentina e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (16), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Del Bicentenário San Juan, na cidade de San Juan, no interior da Argentina. A partida é válida pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, e terá transmissão ao vivo da TV Globo e do SporTV.

Invicto, com 11 vitórias e um empate, o Brasil já está classificado para a Copa, com 34 pontos conquistados após 12 jogos. Já a Argentina está na vice-colocação, com 28 pontos, e aposta em um resultado positivo para encaminhar a classificação.

Onde assistir Argentina x Brasil

A transmissão da partida será da Globo e do SporTV.

Palpites

Prováveis escalações

Argentina

Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lionel Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

Brasil

Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Neymar. Técnico: Tite

Ficha Técnica

Local: Estádio del Bicentenário San Juan, em San Juan (ARG)

Data e horário: 16/11/2021, às 20h30min (de Brasília)

Árbitro: Andres Cunha (URU)

Assistentes: Richard Trinidad (URU) e Nicolas Taran (URU)