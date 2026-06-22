Argentina x Áustria pela Copa do Mundo: acompanhe em tempo real

A partida é válida pela 2ª rodada do Grupo J do Mundial

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
22 de Junho de 2026 - 13:45 (Atualizado às 14:54)
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Legenda: O atacante Lionel Messi é o principal astro da seleção da Argentina
Foto: Roberto Schmidt / AFP
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A Argentina encara a Áustria pela Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (22), às 14h (de Brasília), no estádio AT&T, em Dallas, nos EUA. O confronto é válido pela 2ª rodada do Grupo J, que tem também o duelo de Jordânia x Argélia, meia-noite, terça (23), também nos EUA.

O jogo

A Argentina iniciou a partida com intensidade, marcando em linha alta e pressionando a Áustria. Logo no início, uma grande oportunidade: Lautaro Martínez foi derrubado na área e sofreu um pênalti marcado com checagem do árbitro de vídeo (VAR). Aos 8, Lionel Messi cobrou direto para fora.

Aos 18, Messi teve mais uma chance. Em bela jogada individual, passou por dois marcadores e chutou cruzado para defesa do goleiro austríaco Alexander Schlager. Já aos 30, nova chance para o astro, que aproveitou o rebote de Enzo e finalizou forte para mais uma intervenção do arqueiro.

A insistência surtiu efeito aos 38, com um golaço. Medina cruzou rasteiro, Almada fez um corta-luz e Messi chegou batendo de primeira para abrir o placar no confronto e se isolar como o maior goleador da história da Copa do Mundo, com 17 tentos, superando o centroavante alemão Klose, com 16.

Com o placar favorável, os argentinos administraram o placar. Sem sustos, encerraram o 1º tempo com uma vitória parcial.

Onde assistir

A partida tem transmissão ao vivo na Rede Globo (TV Verdes Mares), sportv, NSports, SBT, ge tv (YouTube) e Cazé TV (YouTube).

Escalações

  • Argentina | Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez e Medina; Mac Allister, Enzo Fernández, De Paul e Thiago Almada; Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.
  • Áustria | Alexander Schlager; Posch, Danso, Alaba e Laimer; Seiwald, Xaver Schlager, Schmid, Wanner e Sabitzer; Gregoritsh. Técnico: Ralf Rangnick

Argentina x Áustria | Ficha técnica

  • Competição: Copa do Mundo - 2ª rodada do Grupo J
  • Data: segunda-feira, 22 de junho de 2026
  • Horário: 14h (de Brasília)
  • Local: Estádio AT&T, em Dallas, nos EUA
  • Gol: Lionel Messi aos 38' 1T (1x0)
  • Cartão amarelo: Posch (Áustria)
  • Árbitro: Amin Mohamed Omar (EGI)
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