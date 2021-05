Argentina suspende partidas de futebol; decisão pode afetar jogo do grupo do Ceará na Sul-Americana

A Associação de Futebol Argentino (AFA) anunciou nesta sexta-feira (21) a suspensão de jogos de futebol no país até o próximo dia 30. A medida, em conformidade com o governo da Argentina, faz parte do combate à pandemia do novo coronavírus.

As partidas da Copa da Liga Argentina foram adiados. A medida pode afetar um jogo de interesse do Ceará: Arsenal de Sarandí x Bolívar, na quinta-feira (27), em solo argentino, pelo Grupo C da Copa Sul-Americana.

O duelo ocorre na mesma data do confronto do time cearense com o Jorge Wilstermann, na Bolívia. Como o Vovô lidera o chaveamento, depende apenas de si para a classificação. O que pode ocorrer com cenários de vitória, empate e até derrota - a depender do outro resultado.

Legenda: Ceará e Arsenal de Sarandí disputam a classificação na Copa Sul-Americana Foto: Fausto Filho / Ceará SC

A entidade ainda não confirmou a mudança nos jogos do torneio da Conmebol, incluindo a Libertadores. A pressão pelo adiamento deve ser grande pois os times argentinos estão impossibilitados de treinar.

O presidente argentino, Alberto Fernández, anunciou que o país entraria em confinamento total para enfrentar o que chamou de "pior momento da pandemia". A Argentina registra média 35 mil novos casos e 450 mortes por dia. Em relação à vacinação, cerca de 2 milhões de pessoas já foram totalmente imunizadas.