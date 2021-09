Argentina derrota Bolívia pelas Eliminatórias e Messi, com 3 gols, supera Pelé; veja outros jogos

O primeiro encontro da seleção da Argentina com seus torcedores após a conquista da Copa América, acabando com um jejum de 28 anos sem títulos, não poderia ser mais emocionante e histórica. Além da vitória contra a Bolívia pela 10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, a partida no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, nesta quinta-feira, vencida por 3 a 0, colocou Messi, autor de todos os gols, como o maior artilheiro de seleções da América do Sul, com 79 tentos, superando Pelé (77).

O primeiro tempo foi um duelo de ataque argentino contra a defesa boliviana. E não demorou muito para que o talento de Messi fosse destacado. Aos 13 minutos, o craque recebeu a bola na entrada da área, deu um lindo drible e bateu colocado, sem defesa para o goleiro Lampe. Foi o gol de número 77 do camisa 10 pela seleção em partidas oficiais, igualando-se a Pelé.

Com a desvantagem, os bolivianos tentaram pelo menos ficar mais com a bola, mas a Argentina aumentou a pressão na saída de jogo. Com isso, a opção dos visitantes foi cometer faltas e dois cartões amarelos foram distribuídos.

Apesar do grande domínio, a Argentina só foi ter mais uma grande oportunidade, aos 42 minutos, em mais uma jogada de Messi. O meia tabelou com Di Maria e tocou colocado, mas a bola saiu por pouco. Com a facilidade para atuar, a seleção da casa perdeu a concentração e Vaca quase empatou aos 43, após desatenção de Otamendi e De Paul.

Mais Messi

No segundo tempo, a superioridade argentina continuou, sempre com a organização de Messi. Com o apoio incondicional da torcida, o meia, após duas oportunidades, ampliou a vantagem aos 18 minutos, depois de bela tabela com Lautaro Martínez. Gol histórico: 78 pela seleção, o maior artilheiro por seleções da América do Sul.

A partir daí, foi uma festa, com os torcedores argentinos gritando 'olé' a cada toque na bola e Messi sorrindo como jamais foi visto ao atuar pela seleção de seu país. Mas ainda havia tempo para o terceiro, aos 42, após rebote de Lampe.

Paraguai vence

O Paraguai ressurgiu na busca por uma vaga na Copa do Mundo ao quebrar uma sequência de seis tropeços consecutivos nas Eliminatórias. Na noite desta quinta-feira, derrotou a Venezuela por 2 a 1, no estádio Defensores del Chaco, pela décima rodada. De quebra, praticamente colocou um ponto final no sonho do adversário em disputar o Mundial. David Martínez, aos seis minutos do primeiro tempo. Romero Gamarra, ao um, e Chancellor aos 45 minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o Paraguai chegou aos 11 pontos, se aproximando da quinta colocação, que dá à seleção uma chance de disputar a repescagem. A Venezuela, por outro lado, continuou na lanterna, com apenas quatro.

Uruguai marca no fim

Em um jogo de pouca inspiração, mas de muito empenho, o Uruguaio derrotou o Equador por 1 a 0 em Montevidéu, gol de Gastón Pereiro aos 46 minutos do 2º tempo. Nesta quinta-feira, apoiados por 15 mil torcedores no Campeón del Siglo, os uruguaios não fizeram uma boa apresentação, mas foram premiados pela insistência com um gol nos acréscimos, marcado por Pereiro, de cabeça.

O resultado em Montevidéu fez o Uruguai trocar de posição com o Equador, subindo do quarto para o terceiro lugar, com 15 pontos, dois a mais que o rival, agora na quarta colocação.

Colômbia também vence

Com dois gols do centroavante Borja, do Grêmio, e outro de Luis Diaz, a Colômbia venceu o Chile, por 3 a 1, no estádio Metropolitano, em Barranquilla, na Colômbia, pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar 2022.

Com a vitória, a Colômbia se manteve em quinto lugar, agora com 13. Tem a mesma pontuação que o Equador (4º), mas com pior saldo de gols (5 a 0). Se o campeonato terminasse hoje, os colombianos jogariam a repescagem para definir a vaga no Mundial.

Já o Chile chegou ao sexto jogo sem vitória nas Eliminatórias e vê a vaga na Copa do Mundo cada vez mais distante. A La Roja é apenas a oitava colocada, com sete pontos conquistados, numa campanha com uma vitória, quatro empates e quatro derrotas.