Argentina complica Colômbia nas Eliminatórias; Uruguai e Chile respiram

A 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas encaminhou as vagas de Uruguai e Equador, deu uma sobrevida ao Chile e complicou as pretensões de Colômbia e Peru por lugares na Copa do Mundo de 2022. A definição ficará para as duas rodadas finais, no fim de março, com apenas Brasil e Argentina já classificados.

Argentina complica Colômbia

Nesta terça-feira, em a Argentina bateu a Colômbia por 1 a 0 no Estádio Mario Kempes, em Córdobae deixou os cafeteros distantes da Copa do Mundo do Catar.

Classificada à Copa com antecedência, a Argentina não contou com Messi, mas Di María deu show, apesar de o capitão não ter balançado as redes, e viu o artilheiro Lautaro Martínez chegar a seu sétimo gol na competição.

Legenda: A Argentina está invicta há 29 partidas e classificada para a Copa do Mundo Foto: Divulgação / AFA

A Albiceleste é vice-líder com 35 pontos, 4 do lider Brasil, enquanto a Colômbia é a 7ª colocada com 17, 5 da vaga direta pra Copa, que hoje é do Uruguai, e 4 do 5º colocado Peru, que iria hoje para a repescagem.

Uruguai perto da vaga

Com as voltas do atacante Cavani, do Manchester United, e do meia Arrascaeta, do Flamengo, o Uruguai teve uma atuação de gala e atropelou a Venezuela, por 4 a 1, nesta terça-feira à noite, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela 16ª rodada das Eliminatórias sul-americanas. O resultado foi importante porque recolocou os uruguaios na zona de classificação à Copa do Mundo do Catar. Com 22 pontos, a seleção celeste aparece em quarto lugar, deixando a Venezuela na lanterna.

Legenda: O Uruguai teve grande atuação e goleou a Venezuela, se aproximando da vaga no Mundial do Catar Foto: Divulgação / AUF

Além dos gols de Cavani e Arrascaeta, marcaram para a Celeste, Luis Suárez e Bentancur. Os dois últimos jogos serão decisivos para o Uruguai, que vai receber o Peru em confronto direto e sair diante do Chile, ambos os jogos previstos para o final de março - dias 24 e 29.

Equador na repescagem

O Equador entrou em campo diante do Peru, em Lima precisando vencer para garantir vaga na Copa de 2022. A La Tri esteve perto da vaga ao marcar com Astrada, mas Édison Flores empatou o jogo, decretando a igualdade no estádio Nacional de Lima.

Legenda: Peru e Equador empataram por 1 a 1 em Lima Foto: Divulgação / Seleção Peruana de Futebol

Com o resultado, a La Tri chegou aos 25 pontos e não pode mais ser ultrapassada pelo Chile, 6º, que fica fora do Mundial, garantindo pelo menos uma vaga na repescagem. O Peru se mantém em 5º com 21 e tem duas rodadas para definir seu destino nas eliminatórias, agora há um ponto do 4º colocado, o Uruguai.

Chile volta para a briga

A situação ainda é bastante delicada, mas a seleção chilena resgatou suas esperanças em ir para a Copa do Mundo do Catar graças a bela atuação de seu ídolo, Alexis Sánchez. O camisa 7 fez dois gols, iniciou a jogada de outro e ainda acertou uma bola no travessão em dura vitória por 3 a 2 sobre a Bolívia na altitude de 3.640 metros de La Paz.

Legenda: O Chile superou a altitude e venceu a Bolívia por 3 a 2 com grande atuação de Alexis Sánchez Foto: Divulgação / Seleção Chilena de Futebol

Com o importante resultado, os chilenos ultrapassaram Colômbia e ocupa agora a 6ª colocação com 19 pontos. A La Roja está 2 pontos do Peru, que iria para a repescagem e 3 do Uruguai, que tem a vaga direta.

A maior dificuldade dos chilenos está nos próximos duelos das Eliminatórias. Visitam o Brasil e hospedam os uruguaios com necessidade de somar os seis pontos para não precisarem fazer contas ou torcer contra os concorrentes.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte