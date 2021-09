Argentina bate Venezuela e se consolida na vice-liderança das Eliminatórias; veja outros resultados

Mais leve depois da conquista da Copa América que encerrou um longo jejum de títulos, a Argentina conseguiu a sua vitória mais convincente nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. Nesta quinta-feira, os argentinos fizeram 3 a 1 na Venezuela em Caracas e ganharam moral para enfrentar o Brasil no próximo domingo, na Neo Química Arena. Lautaro Martínez, Joaquin Correa e Ángel Correa marcaram os gols do triunfo dos visitantes. Soteldo descontou no fim, de pênalti.



Invicta com quatro triunfos e três empates até o momento, a Argentina se consolidou na vice-liderança do torneio, com 15 pontos, e segue na perseguição à seleção brasileira. Domingo, em Itaquera, o time de Messi e companhia busca um novo triunfo diante dos brasileiros para ampliar a boa fase. A Venezuela amarga a lanterna da competição, com apenas quatro pontos.



Em Caracas, a Argentina, seleção que mais vezes finalizou a gol nas Eliminatórias, ficou a maior parte do tempo no ataque e foi beneficiada pela expulsão de Adrián Martinez na etapa inicial. Ele entrou em campo aos 24 e aos 27 deu uma entrada muito forte, com a sola da chuteira, na canela de Messi. O árbitro inicialmente apresentou o amarelo, mas mudou de ideia ao rever o lance no monitor do VAR e mostrou o vermelho para o venezuelano



Com um a mais, os argentinos transformaram a superioridade numérica e técnica em gol no fim do primeiro tempo, aos 48 minutos. O gol saiu dos pés de Lautaro Martínez, que mandou para rede após passe de Lo Celso nas costas da marcação.



Fácil



Na etapa final, a Argentina sobrou em efetividade e aumentou o placar com naturalidade diante de uma Venezuela que se fechou a fim de não levar mais gols e tentar o empate no contragolpe. Mas a estratégia passou longe de dar certo e os argentinos, mesmo sem Messi inspirado, contaram com dois gols de jogadores que vieram do banco para ratificar o triunfo.



Joaquin Correa, que entrara na vaga de Lo Celso, marcou o segundo aos 25. Após boa troca de passes, ele recebeu de Lautaro, entrou na área e concluiu no canto direito de Fariñez. Aos 28 foi a vez de Ángel Correa, que substituiu Di María, fazer o terceiro, aproveitando o rebote do goleiro em arremate de Lautaro.



Nos acréscimos, o árbitro assinalou pênalti para os anfitriões após revisão do VAR. Soteldo bateu com muito estilo, de cavadinha, e fez o gol de honra dos venezuelanos.

Outros resultados

Peru e Uruguai empatam

Peru e Uruguai empataram, por 1 a 1,, nesta quinta-feira, em Lima, em duelo válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. Tapia marcou para o time da caa e Arrascaeta, para a Celeste. Com o resultado, os uruguaios ficam na quarta posição, com nove pontos, enquanto os peruanos somam apenas cinco, em nono.

Equador vence Paraguai

Em um duelo fraco tecnicamente, o Equador mostrou maior agressividade para vencer o Paraguai, nesta quinta-feira, em duelo válido pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. Com o resultado, os equatorianos somam 12 pontos, enquanto os paraguaios ficam com sete.

Bolívia e Colômbia empatam

Bolívia e Colômbia abriram nesta quinta-feira a nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A partida no estádio Hernando Siles, na altitude de La Paz, terminou empatada em 1 a 1, com dois belos gols. Roger Martínez marcou para os colombianos após bonita jogada individual e Saucedo decretou a igualdade com uma pancada de fora da área no ângulo. A Colômbia subiu para a quarta posição, com nove pontos.