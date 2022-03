Argélia x Camarões pelas Eliminatórias da Copa: onde assistir, horário, palpites e escalações

Argélia recebe Camarões em jogo decisivo da fase final das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo. A partida será nesta terça-feira (29), às 16h30 horas (de Brasília), no Estádio Mustapha Tchaker, em Blida, no país argelino.

Após a vitória por 1 a 0 no primeiro jogo, a Argélia precisa apenas do empate para garantir a vaga na Copa. Na fase de grupos, os argelinos encerram a campanha com quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota.

Camarões precisa vencer por 2 a 0 ou qualquer outro resultado com dois gols de diferença, para se classificar. Os Leões Indomávies se classificaram como líderes do grupo D, com cinco vitórias e uma derrota.

ONDE ASSISTIR

A ESPN 4 transmite o jogo na tv fechada.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Argélia: M’Bolhi; Bensebaini, Bedrane, Mandi e Atal; Bennacer e Zerrouli; Mahrez, Belaili e Feghouli; Slimane. Técnico: Djamel Belmadi.

Camarões: André Onana; Fai, Ngadeu, Castelletto e Tolo; Hongla, Oum Gouet, Toko Ekambi e Jean-Émile Onana; Aboubakar e Choupo-Moting. Técnico: Rigobert Song

FICHA TÉCNICA

Argélia x Camarões

Data e hora: 29/03, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mustapha Tchaker, em Blida.

