Arena Romeirão supera 90% da obra de modernização concluída, garante Camilo Santana

O Estádio Mauro Sampaio (Romeirão), em Juazeiro do Norte, está com mais de 90% da obra de modernização concluída. A informação foi divulgada pelo governador Camilo Santana nesta quinta-feira (25), através das redes sociais.

"Vistoriei ontem as obras da Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, que ultrapassam 90% de execução. Nos próximos dias estão previstas a chegada e instalação do gramado e das cadeiras", afirmou o mandatário.

O estádio terá capacidade para 17 mil pessoas e o objetivo de receber torneios a nível nacional e internacional, como a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. De acordo com Camilo, o espaço estará entre "os mais modernos do interior do Brasil".

Conclusão até dezembro

A previsão é que a obra esteja concluída até dezembro deste ano e seja uma opção no Cariri à Arena Castelão. Financiado pelo Governo do Estado, sob responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas (SOP), o investimento é de R$ 80 milhões.

O equipamento esportivo contará com área aproximada de 47 mil metros quadrados (m²). O espaço inclui o estádio, bloco com cabines de imprensa e camarotes, além de praça de alimentação, museu, centro comercial, estacionamento e demais setores. Com projeto multiuso, poderá ser palco de shows, festivais, eventos culturais e religiosos.