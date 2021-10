Arena Romeirão alcança 80% da obra de modernização concluída; veja vídeo

O Estádio Mauro Sampaio (Romeirão), em Juazeiro do Norte, já está com 80% das obras de modernização concluídas. Foi o que divulgou o governador Camilo Santana neste domingo (3).

O estádio, com capacidade para 17 mil pessoas, tem objetivo de receber competições a nível nacional e internacional, como o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. De acordo com Camilo, o espaço "estará entre os mais modernos do interior do Brasil".

Em vídeo aéreo publicado pelo governador, é possível ver as arquibancadas já concluídas.

Conclusão até dezembro

A previsão é que a obra esteja concluída até dezembro deste ano e seja uma opção no Cariri à Arena Castelão.

Financiado pelo Governo do Estado, e sob responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas (SOP), a obra custará R$ 80 milhões.

"Está belíssima a obra. A previsão é (terminar) até o final do ano, eu não quero passar de dezembro. Espero que até lá a gente possa ter uma quantidade de pessoas vacinadas no jogo inaugural. Estamos conversando sobre quem podemos trazer para esse jogo. Será a melhor arena do interior de todo o Brasil, a mais moderna e a melhor", afirmou o governador no início de setembro.

O equipamento esportivo contará com uma área aproximada de 47 mil metros quadrados (m²). O espaço inclui estádio com capacidade para 17 mil pessoas, bloco com cabines de imprensa e camarotes, além de praça de alimentação, museu, centro comercial, estacionamento e demais setores.

Além de estrutura adequada para jogos de torneios de nível continental, como às duas primeiras fases da Copa Sul-Americana, por exemplo, o Romeirão será arena multiuso. Isso significa que a estrutura poderá receber shows, festivais, eventos culturais e religiosos.