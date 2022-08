Arena Castelão tem replantio em gramado e manutenção na rede elétrica com intervalo sem jogos

A Arena Castelão recebeu manutenção no gramado e na subestação de energia com o intervalo sem jogos nesta semana. A última partida no estádio foi Ceará x Palmeiras, no sábado (30), enquanto o próximo compromisso será apenas domingo (7), com Fortaleza x Internacional, ambos pela Série A.

Em nota, Rogério Pinheiro, titular da Secretaria de Esporte e Juventude do Ceará (Sejuv), explicou os ajustes no equipamento. “O trabalho de manutenção permanece o mesmo. Aproveitamos esse intervalo para realizar o replantio na área norte, que era nosso problema atualmente devido à carga. O resto do gramado está evoluindo bem”, declarou.

Legenda: A subestação de energia elétrica da Arena Castelão recebeu reparos e manutenção Foto: divulgação / Sejuv

Na temporada de 2022, a Arena Castelão é o estádio brasileiro que recebeu mais jogos, totalizando 54 partidas. A rotina de manutenção inclui replantio da grama, corte, adubação, descompactação do solo, entre outros serviços. Cada tipo de intervenção precisa de intervalo e as condições climáticas adequadas.

Na parte elétrica, estão sendo revisadas as subestações, o sistema de iluminação de campo e de emergência. No fim de julho, a Arena Castelão sofreu com “apagões” em rodadas do Brasileirão.

