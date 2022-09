Juizado do Torcedor do TJCE registra 128 ocorrências na Arena Castelão no 1º semestre de 2022

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) comunicou que 128 Termos Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foram registrados na Arena Castelão durante o primeiro semestre de 2022. O número é válido para jogos com mandos de campo de Ceará e Fortaleza.

A entidade, através do Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos, voltou a realizar plantões em partidas de futebol desde o retorno do público aos estádios após uma flexibilização na pandemia de Covid-19.

Os casos envolvem “tumulto, porte de drogas para uso e desacato”. O atendimento ocorre nas infrações de menor potencial ofensivo previstas no Estatuto do Torcedor, Código Penal e outras leis.

Roberto Bulcão Titular do Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos “Os envolvidos nas ocorrências são levados para delegacia plantonista do local, onde é feito o procedimento próprio, que é encaminhado na forma digital pelo sistema do Processo Judicial eletrônico (PJe) do 1º Grau. Os autores do fato e, caso necessário, as vítimas são encaminhadas para o Juizado do Torcedor, onde é realizada audiência preliminar”.

Segundo o magistrado, 90% das ações são referentes ao uso de drogas e 10% a desacato e outras infrações. A administração do Castelão cedeu um local para o funcionamento do Juizado, que fica ao lado da Delegacia de Polícia Civil, o que também agiliza o trabalho da unidade.

JUIZADO DO TORCEDOR

O Juizado do Torcedor existe desde 2012 e funciona dentro dos estádios, durante competições esportivas, ou em outro local em que haja aglomeração de pessoas. O atendimento ocorre em episódios de menor potencial ofensivo e menos complexos, previstos no Estatuto do Torcedor e na Lei dos Juizados Especiais.

Os servidores e magistrados do Juizado atuam sem prejuízo das funções e as audiências contam com a presença de membros do Ministério Público e da Defensoria. As decisões podem sair no mesmo momento da apresentação ao juiz.