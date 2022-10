Arena Castelão se candidata para sediar a Supercopa do Brasil 2023; veja detalhes

A Federação Cearense de Futebol (FCF) comunicou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o desejo de sediar a Supercopa do Brasil 2023 na Arena Castelão. A informação foi confirmada pelo presidente da FCF, Mauro Carmélio. De acordo com o dirigente, essa possibilidade depende da realização de reformas estruturais no gramado e em algumas instalações da Arena Castelão, que será fechada após o último jogo da Série A.

Segundo o jornalista Marcel Rizzo, colunista do UOL Esporte, a FCF não foi a única federação nordestina a demonstrar interesse em sediar a partida. Além dela, estariam na disputa para sediar a Supercopa a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e a Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF). São, portanto, três estádios nordestinos na disputa: Arena Castelão, Arena Pernambuco e Arena das Dunas.

É importante destacar que, apesar da briga generalizada ocorrida na Arena Castelão durante a partida entre Ceará e Cuiabá, pelo Brasileirão, o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Otávio Noronha, indeferiu o pedido de interdição da Arena Castelão. A decisão é de caráter liminar e deve haver um julgamento em primeira instância sobre o assunto na próxima semana.

PRIMEIRO TIME CLASSIFICADO

Na noite da última quarta-feira (19) o Flamengo garantiu vaga na Supercopa do Brasil 2023 após sagrar-se campeão da Copa do Brasil 2022. A equipe carioca superou o Corinthians na grande final da competição. O campeão da Série A do Brasileirão 2022 será o adversário do Flamengo na Supercopa. Atualmente, o Palmeiras é o líder isolado da competição, seguido do Internacional, que tem oito pontos a menos na tabela.

Na atual temporada, a Supercopa do Brasil foi conquistada pelo Atlético-MG. A equipe empatou com o Flamengo no tempo normal, mas foi superior na disputa de pênaltis, conquistando o título da competição. A partida entre alvinegros e rubro-negros aconteceu na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). O Flamengo, que vai disputar novamente a Supercopa em 2023, foi campeão do torneio em 2019 e 2020.