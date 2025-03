Castelão já soma quase 9 mil cadastros em apenas 18 horas para biometria de torcedores

O sistema de cadastro da biometria facial da Arena Castelão recebeu uma alta demanda nas primeiras horas de implemento da nova tecnologia de segurança no estádio. O Diário do Nordeste apurou que foram realizadas 8.500 cadastros em apenas 18 horas de disponibilização da plataforma.

A medida tem foco na segurança para as finais do Campeonato Cearense de 2025, marcadas para o estádio entre 15 e 22 de março. Aos interessados, um link foi disponível para efetuar o cadastramento: facialcastelao.eleventickets.com.

No primeiro momento, quem se cadastrar precisa responder se é torcedor de Fortaleza, Ceará, Ferroviário ou Maracanã, os quatro semifinalistas da competição.

Tecnologia pronta

A estrutura técnica para a implementação da biometria já está praticamente pronta. O estádio já conta com os aparelhos de reconhecimento facial nas catracas e foi firmado contrato com a Imply Eleven Tickets, empresa gaúcha que já atua com este tecnologia em outros estádios do Brasil, como Arena Independência (América-MG), Arena MRV (Atlético-MG), Beira-Rio (Internacional), Ilha do Retiro (Sport), Ligga Arena (Athletico) e São Januário (Vasco).

Além de otimizar a experiência dos torcedores, o reconhecimento biométrico facial reforça a segurança, tornando o acesso pessoal e intransferível, além de dificultar a ação de cambistas. O sistema será integrado com os clubes, permitindo que, no momento da compra do ingresso, o torcedor cadastre sua biometria facial de forma online. Assim, o acesso ao estádio ocorre sem a necessidade de ingressos físicos ou cartões - o rosto se torna a própria credencial.

Como se cadastrar: