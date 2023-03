Arena Castelão contabiliza 264 cadeiras quebradas após Clássico-Rei de domingo

O saldo de cadeiras quebradas e o prejuízo financeiro dos atos de vandalismo na Arena Castelão durante o Clássico-Rei do último domingo (5) foi divulgado pela Sesporte, um total de 264 assentos danificados na partida.

Em nota, o órgão divulgou que o prejuízo foi de R$ 122.192,40 e que os clubes serão responsáveis pelo ressarcimento.

"A Secretaria do Esporte (Sesporte) informa que contabilizou 264 cadeiras quebradas, no jogo do último clássico-Rei entre Ceará x Fortaleza, no dia 05 de março, totalizando prejuízo de R$ 122.192,40. A Secretaria lembra ainda que os clubes são responsáveis pelo ressarcimento do valor referente às cadeiras".

A Sesporte não divulgou o número de cadeiras quebradas por setor e por cada torcida, não detalhando assim, o prejuízo de cada clube.

No clássico vencido pelo Ceará por 2 a 0 teve um público total de 36.567 torcedores pela 5ª rodada da Copa do Nordeste.

Tumultos na torcida tricolor

O Clássico-Rei deste domingo (5) foi marcado também por episódios de violência nas arquibancadas da Arena Castelão. Brigas entre torcedores do Fortaleza causaram tumulto. Alguns foram presos em fragrante pela polícia. Em nota, o Tricolor do Pici classificou como 'selvageria' as cenas de brigas, proibiu venda de ingressos nas sedes das duas torcidas envolvidas e prometeu colaborar com as autoridades para punir demais responsáveis.

Também por meio de nota, a Polícia Militar informou que "foram registrados cinco Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e três Boletins de Ocorrência (BO) relacionados ao evento esportivo."