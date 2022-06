Arboleda sofre lesão grave em jogo do São Paulo e deve perder Copa do Mundo pelo Equador

O zagueiro Arboleda, do São Paulo, deve perder a Copa do Mundo de 2022 pelo Equador por conta de duas lesões sérias sofridas na última quinta-feira (23). Em jogo contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, foi constatada a ruptura dos ligamentos do tornozelo esquerdo e fratura no local.

As informações foram divulgadas pelo clube paulista. Nesta sexta (24), o defensor, que é figura constante na seleção equatoriana, será submetido a um procedimento cirúrgico.

A estimativa é de ausência dos gramados por quatro meses. O Mundial, sediado no Catar, será realizado entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro no Oriente Médio.

O perfil oficial da equipe nacional prestou solidariedade e apoio ao atleta de 30 anos nas redes sociais. “Mucha fuerza, #RobertArboleda”, publicou no perfil oficial do Twitter.