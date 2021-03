Árbitro urina em campo antes de jogo pela Copa do Brasil e viraliza; veja vídeo

A vitória por 3 a 1 do Boavista sobre o Goiás pela 1ª fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira (11) ficou em segundo plano devido à um fato curioso flagrado pela transmissão do Canal Premiere antes do início da partida e que viralizou nas redes sociais.

O árbitro alagoano Dênis da Silva Ribeiro Serafim urinou no centro do gramado do Estádio Bacaxá por baixo da roupa. Apesar de tentar disfarçar, é possível observar o "momento de alívio" do juiz pelo vídeo, mostrado logo quando o narrador da transmissão anuncia o trio de arbitragem.

O resultado deixa o Boavista na 2ª fase da competição, aguardando pela definição do adversário (Picos ou Atlético/AC).

