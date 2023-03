Árbitro relata na súmula de Clássico-Rei arremesso de cadeiras e sandália pela torcida do Fortaleza

O árbitro Diego Pombo Lopez, que apitou o Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza no último domingo no Castelão, relatou na súmula do jogo arremessos de cadeiras e sandálias por parte da torcida tricolor.

Segundo o árbitro, durante a comemoração de um dos gols marcados pelo Ceará, um torcedor do Fortaleza arremessou uma sandália de borracha na direção dos atletas alvinegros. Ele informou que o time tricolor entregou um b.o ( boletim de ocorrência nº 116-640/2023 ), referente ao aremesso da sandália no campo de jogo

Além disso, o Diego Pombo Lopez relatou o arremesso de três cadeiras na direção do campo do jogo.

“Informo também que durante o intervalo de jogo o policiamento entregou à equipe de arbitragem três partes de cadeiras quebradas das arquibancadas, que foram arremessadas no campo de jogo.”

Veja súmula

Legenda: Observações na súmula feitas pelo árbitro Diego Pombo Lopez, que apitou o Clássico-Rei entre Ceará x Fortaleza no último domingo no Castelão Foto: Reprodução / CBF

Tumulto na torcida tricolor

O Clássico-Rei deste domingo (6) foi marcado mais uma vez por episódios de violência nas arquibancadas da Arena Castelão, em jogo da Copa do Nordeste. Brigas entre torcedores do Fortaleza causaram tumulto. Em nota, o Tricolor do Pici classificou como 'selvageria' as cenas de brigas, proibiu venda de ingressos nas sedes das duas torcidas envolvidas e prometeu colaborar com as autoridades para punir demais responsáveis.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que "foram registrados cinco Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e três Boletins de Ocorrência (BO) relacionados ao evento esportivo."