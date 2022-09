Árbitro relata briga entre seguranças e jogadores em súmula após Clássico-Rei sub-20

A briga generalizada no Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense Sub-20 entre atletas de Ceará e Fortaleza contou também com a participação dos seguranças dos rivais cearenses. A conduta dos funcionários das equipes foi registrada em súmula pelo árbitro da partida Antônio Magno Lima Cordeiro.

Conforme o documento, a pancadaria teve início aos 52 minutos do 2º tempo, quando João Victor, n° 18 do Ceará, acertou “um soco no rosto do seu adversário com a bola fora de disputa”. Após a expulsão, a briga generalizada teve início entre os atletas, até que “seguranças de ambas as equipes invadiram o campo de jogo e entraram em vias de fato”.

A arbitragem ainda destacou a postura do meio-campista Marcondes, do Fortaleza, que tentou “pegar a maca para atingir seus adversários, sendo contido pelo maqueiro”.

A briga necessitou de intervenção da Polícia Militar e da comissão técnica de Ceará e Fortaleza.

Ao todo, o árbitro Antonio Magno Lima Cordeiro registrou a expulsão de quatro atletas envolvidos na confusão, sendo dois do Ceará e dois do Fortaleza.

Veja a súmula da partida:

“Informo que aos 52 minutos do segundo tempo, após a expulsão do jogador do Ceará de número 18, iniciou-se um confronto coletivo entre os jogadores. Nesse momento seguranças de ambas as equipes invadiram o campo de jogo e entraram em vias de fato. Relato que membros das comissões técnicas das duas equipes entraram em campo para tentar separar o confronto. O jogo foi finalizado aos 52 minutos do segundo tempo, porém os jogadores continuaram o confronto até serem contidos pela Policia Militar. Informo também que devido ao confronto generalizado, a equipe de arbitragem conseguiu identificar os jogadores mencionados no item acima”, destacou o árbitro.

Kauan Eduardo Oliveira Silva (Fortaleza): “Expulsei diretamente aos 52 minutos do 2º tempo, o jogador n° 3 do Fortaleza EC, o Sr. Kauan Eduardo Oliveira Silva, por desferir um soco no rosto do seu adversário com a bola fora de disputa. Adversário esse de n°18 da equipe do Ceará SC. Informo que o jogador expulso correu em direção a área tecnica da sua equipe e o jogador que sofreu a agressão foi levado ao vestiario por membros de sua comissão técnica.”

Marcondes Alves de Figueiredo Júnior (Fortaleza): “Expulsei diretamente após o fim da partida, o jogador de n° 7 da equipe do Fortaleza EC, por durante um confronto coletivo, agredir com chutes e socos o seu adversário. Relato ainda que o referido jogador ainda tentou pegar a maca para atingir seus adversarios, sendo contido pelo maqueiro. Saliento que sua expulsão foi informada a um membro da comissao

técnica devido ao confronto generalizado e impossibilidade de mostrar o cartao vermelho ao jogador.”

Ezequiel Ivo Barbosa (Ceará): “Expulsei diretmente após o fim da partida, o jogador de n° 20 da equipe do Ceará SC, por durante um confronto coletivo, agredir com socos o seu adversário. Saliento que sua expulsão foi informada a um membro da comissao tecnica devido ao confronto generalizado e impossibilidade de mostrar o cartao vermelho ao jogador.”

João Victor Ferreira Souza (Ceará): “Expulsei com vermelho direto o jogador n° 18 da equipe do Ceará SC, o Sr. João Victor Vieira Ferreira Souza, por desferir um soco no rosto do seu adversário com a bola fora de disputa. Adversário esse de n° 17 da equipe do Fortaleza EC. Informo que após essa agressão, iniciou-se um confronto generalizado entre as duas equipes.”

