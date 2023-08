Jogador do Ferroviário encontra R$ 100 em campo, entrega para árbitro e, no fim, lembra que é dele

A súmula do empate entre Princesa do Solimões-AM e Ferroviário, por 1 a 1, realizado na segunda-feira (31), registrou um episódio curioso. O árbitro do duelo, o mato-grossense Renan Novaes Insabralde relatou que um atleta do time coral encontrou em campo e o entregou uma quantia em dinheiro.

O fato ocorreu aos 7 minutos do segundo tempo. O volante Lincoln, do Ferroviário, chamou o árbitro e entregou a ele cinco notas de R$ 20, totalizando R$ 100, que teria achado no gramado. As cédulas foram entregues ao árbitro reserva, Rafael Ramos Tourinho, do Amazonas.

Ao final da partida, no entanto, o camisa 5 do Tubarão da Barra procurou a arbitragem e reclamou a devolução do dinheiro, informando ser o dono dele. A súmula relata que o dinheiro foi devolvido para Lincoln na presença do tenente Pedro Silva Gaia.

Objetos arremessados

O árbitro registrou também que garrafas de água e latas de cerveja foram jogados contra o quarteto de arbitragem que eles se deslocavam para o vestiário, partindo de um local do estádio Gilberto Mestrinho destinado a torcedores do Princesa do Solimões. Ninguém foi atingido.

Expulsões

Ao fim da partida, uma confusão envolvendo atletas das duas equipes e a arbitragem ocorreu em campo. Depois de muito empurra-empurra, os jogadores Ciel, do Ferroviário, e Tico, do Princesa, foram expulsos.

Na súmula, a justificativa para a expulsão do atacante coral foi “iniciar um confronto com a equipe adversária com palavras e gestos”. Há relato ainda de que ciel trocou “empurrões com o

jogadores da equipe adversária”.

Quanto à Tico, a justificativa do cartão vermelho direto foi: “trocar empurrões com os jogadores da equipe adversária, o mesmo teve que ser contido por seus companheiros de equipe”.

Ambos são desfalques para o jogo de volta entre Ferroviário e Princesa, sábado (5), às 17 horas, no Estádio Presidente Vargas. O vencedor avança para as oitavas de final da Série D e em caso de novo empate o classificado sairá da disputa de pênaltis.