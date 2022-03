Árbitro pré-selecionado para Copa do Mundo sofre ataque cardíaco e pode se aposentar

Ovidiu Hategan se destacou apitando os últimos jogos entre seleções da Europa e foi o árbitro principal no duelo de volta entre Manchester United e Atlético de Madrid. O bom desempenho o fez ser pré-selecionado para representar a Romênia na Copa do Mundo. Mas, neste domingo (27), sofreu um ataque cardíaco, foi operado as pressas e pode abandonar a carreira aos 41 anos.

Hategan treinava normalmente em casa, em Arad, para manter a forma, quando sentiu fortes dores no peito. Médico de profissão, pegou seu carro e foi dirigindo até um pequeno hospital da cidade. Por causa da gravidade, após a realização de exames, acabou transferido às pressas para um hospital de Timisoara, onde passou por cirurgia.

"Agora estou bem. Está tudo bem. Ainda estou sob observação médica. Preciso de paz e descanso", afirmou em um comunicado.

Apesar de garantir que o pior passou, Hategan não sabe se poderá voltar a apitar jogos por causa do forte esforço físico que a profissão exige. Ele passará por baterias de exames e testes regulares nos próximos meses. O árbitro ficará internado até o fim de semana, sob observação. Foi instalado um Sten em seu coração após o diagnóstico de um veia entupida.