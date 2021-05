Árbitro FIFA, Roberto Tobar apita Ceará x Arsenal de Sarandí na Sul-Americana

Líder do Grupo C da Copa Sul-Americana, com 5 pontos, o Ceará volta a campo pela competição internacional nesta quarta-feira (12), às 19h15, contra o Arsenal de Sarandí, na Arena Castelão. O duelo será arbitrado pelo árbitro FIFA, Roberto Tobar, do Chile, que terá Christian Schiemann e Claudio Rios como assistentes. À beira do campo, Nicolas Gamboa será o 4º árbitro.

Árbitro FIFA desde 2013, o chileno Roberto Tobar já atuou na Copa Sul-Americana, no Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-17, na Copa do Mundo Sub-17, na Copa Libertadores e na Recopa Sul-Americana. Foi eleito melhor árbitro do Chile nas temporadas 2013 e 2014.

Em 2019, o árbitro de 43 anos comandou a final da Copa América entre Brasil e Peru, além da final da Copa Libertadores da América entre Flamengo e River Plate.

Ceará e Arsenal de Sarandí se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 19h15, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana 2021. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.