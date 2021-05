Árbitro FIFA, Rafael Traci apita Fortaleza x Ceará pela final do Campeonato Cearense

A Federação Cearense de Futebol (FCF), anunciou nesta sexta-feira (21), o trio de arbitragem que irá arbitrar o duelo decisivo entre Fortaleza x Ceará pela final do Campeonato Cearense 2021. A entidade local designou Rafael Traci, árbitro FIFA de Santa Catarina, atendendo os seguintes critérios: fase da competição, importante grau de complexidade das partidas e a qualificação, o condicionamento físico e desempenho técnico do árbitro. Rafael Traci será auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Eleutério Felipe Marques Junior.

O duelo decisivo pela final do Campeonato Cearense contará com o auxílio do árbitro de vídeo. Igor Junio Benevenuto de Oliveira, árbitro FIFA de Minas Gerais, será o responsável por auxiliar Rafael Traci (FIFA-SC) nas cabines de vídeo da Arena Castelão.

Arbitragem da partida

Árbitro: Rafael Traci (FIFA-SC)

Árbitro Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CBF-CE)

Árbitro Assistente 2: Eleutério Felipe Marques Junior (CBF-CE)

Quarto Árbitro: Antônio Magno Lima Cordeiro (CBF-CE)

Quinto Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CBF-CE)

Árbitro de Vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA-MG)

AVAR1: Leo Simão Holanda (CBF-CE)

AVAR2: Renan Aguiar da Costa (CBF-CE)

Observador VAR: Rodrigo Pereira Jóia (CBF-CE)