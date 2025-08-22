Árbitro Davi de Oliveira Lacerda apita Grêmio x Ceará pelo Campeonato Brasileiro
Gilberto Rodrigues Castro Junior foi escalado para ser o árbitro de vídeo (VAR)
O árbitro Davi de Oliveira Lacerda (CBF-ES) foi escalado para apitar o duelo entre Grêmio e Ceará deste sábado (26), válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Gilberto Rodrigues Castro Junior foi escalado para ser o árbitro de vídeo (VAR).
Daronco será auxiliado pelos bandeirinhas Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM).
O duelo acontecerá na Arena do Grêmio, às 21h. Até então, o Ceará nunca venceu o Imortal Tricolor no novo estádio.
Na tabela, o Alvinegro de Porangabuçu ocupa a 10ª posição com 25 pontos. Enquanto o time gaúcho é o 13º colocado e tem 23 pontos.
Confira a arbitragem para o confronto:
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
Assistente 2: Douglas Pagung (ES)
Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Goncalves (GO)
Árbitro de vídeo (VAR): Rodolpho Toski Marques (PR)