Árbitro Davi de Oliveira Lacerda apita Grêmio x Ceará pelo Campeonato Brasileiro

Gilberto Rodrigues Castro Junior foi escalado para ser o árbitro de vídeo (VAR)

Escrito por
Ian Laurindo* ian
(Atualizado às 16:56)
Jogada
Legenda: Árbitro Davi de Oliveira Lacerda apita Grêmio x Ceará, confronto válido pelo Campeonato Brasileiro
Foto: César Greco/Palmeiras

O árbitro Davi de Oliveira Lacerda (CBF-ES) foi escalado para apitar o duelo entre Grêmio Ceará deste sábado (26), válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Gilberto Rodrigues Castro Junior foi escalado para ser o árbitro de vídeo (VAR).

Daronco será auxiliado pelos bandeirinhas Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM). 

O duelo acontecerá na Arena do Grêmio, às 21h. Até então, o Ceará nunca venceu o Imortal Tricolor no novo estádio.

Na tabela, o Alvinegro de Porangabuçu ocupa a 10ª posição com 25 pontos. Enquanto o time gaúcho é o 13º colocado e tem 23 pontos.

Confira a arbitragem para o confronto:

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

Assistente 2: Douglas Pagung (ES)

Quarto árbitro: Anderson Ribeiro Goncalves (GO)

Árbitro de vídeo (VAR): Rodolpho Toski Marques (PR)

