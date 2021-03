Árbitro com histórico de polêmicas apita jogo entre Ceará e Altos

Na última terça-feira (9) a Comissão de Arbitragem da CBF definiu o trio de arbitragem responsável por conduzir o duelo entre Altos/PI x Ceará, neste sábado (13), às 16h, no estádio Lindolfo Monteiro, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste.

O árbitro alagoano Francisco Carlos do Nascimento, mais conhecido como Chicão, voltará a apitar uma partida do Ceará após 10 anos. Ele será auxiliado por Maxwell Rocha Silva e Maria de Fátima Mendonça de Trindade, ambos também de Alagoas.

A relação de Chicão com o Ceará, no entanto, é polêmica. Em 2011, Francisco Carlos do Nascimento, conduziu o confronto entre Atlético-MG x Ceará, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Chicão expulsou os volantes Michel e João Marcos, fazendo com que o Ceará jogasse boa parte do 2° tempo com nove jogadores, e o atacante Roger no banco de reserva, além de ter marcado um pênalti a favor do Galo, que Magno Alves desperdiçou.

Antes disso, Chicão esteve envolvido em outra polêmica, envolvendo mais uma vez o Ceará e dessa vez à Federação Cearense de Futebol (FCF). A decisão da final do 1° turno do Campeonato Cearense de 2011 seria decidido em mais um Clássico-Rei. As direções alvinegras e tricolores solicitaram à FCF uma arbitragem de fora e o árbitro Francisco Carlos do Nascimento foi contactado. À época, Evandro Leitão, então presidente do Ceará, acusou a entidade de estar armando para o Fortaleza conquistar o pentacampeonato.

No entanto, mesmo com relações estremecidas entre Evandro Leitão e Mauro Carmélio, presidente da FCF, a entidade gestora do futebol local se pronunciou, por meio de nota oficial, acerca do acontecido entre Atlético-MG x Ceará.

“O Presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio, viaja nessa terça-feira (04/10), ao Rio de Janeiro, para dialogar com o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Sérgio Corrêa.



Na pauta, três objetivos. O primeiro é mostrar o vídeo com as imagens da partida Atlético-MG 1x1 Ceará, ocorrida no último domingo, em Sete Lagoas/MG, em que o time cearense foi prejudicado pela arbitragem do alagoano Francisco Carlos Nascimento.



Com isso, o Presidente Mauro Carmélio vai pedir para que o árbitro seja punido e não apite mais jogos da equipe do Ceará. O outro ponto a ser destacado é requerer à Comissão de Arbitragem da CBF que, até a 38ª Rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, todos os jogos do Ceará Sporting Club sejam comandados por um trio de árbitros da Fifa.”

Legenda: Chicão expulsou Roger no banco de reservas Foto: Divulgação/Apito Nacional

Um ano depois, em 2012, Ceará e Chicão voltariam a se reencontrar no confronto entre São Caeatano x Ceará, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, a diretoria alvinegra entrou com um pedido no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para que Francisco Carlos Nascimento não apitasse o duelo. À época, Chicão movia um processo na justiça contra o então Vice-Presidente do Ceará, Robinson de Castro.

A solicitação feita ao STJD foi deferida e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teve que mudar o quadro de arbitragem da partida. A derrota do Ceará para o São Caetano/SP por 2 a 0 foi conduzida por Rodrigo Braghetto (SP), que foi auxiliado por Marco Aurélio dos Santos Pessanha (RJ) e Otavio Correia de Araujo Neto (AL).