Árbitro chileno comanda o confronto de ida entre São Paulo x Ceará, pela Sul-Americana

O confronto pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, entre São Paulo e Ceará, já tem arbitragem definida pela Conmebol. O trio principal vem do Chile e a responsabilidade de comandar o jogo no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), será de Piero Maza, de 37 anos, que pertence ao quadro da FIFA desde 2018.

O árbitro ganhou visibilidade depois de comandar a "Finalíssima" entre Itália e Argentina. O torneio marcou o confronto entre as últimas campeãs da Copa América e Eurocopa, respectivamente. O chileno esteve à frente no apito na vitória do Always Ready (BOL) por 2 a 0 sobre o Corinthians, pela Libertadores.

O Piero Maza terá auxílio dos compatriotas Christian Schiemann e Claudio Rios, como assistentes 1 e 2, respectivamente. A cabine do VAR, no Morumbi, será comandada pelo colombiano Jhon Perdomo, que já apitou um jogo do São Paulo na competição. Nas oitavas de final, ele apitou Universidad Católica (CHI) e São Paulo.