Árbitro cearense é convidado a participar de treinamento em Centro de Excelência da UEFA

Nailton Oliveira sonhava em ser jogador de futebol. Mas o talento dele não era correr com a bola, e sim ficar de olho nos lances do jogo. Aos 30 anos, o árbitro assistente da CBF busca sempre melhorar na profissão e agora tem outra chance para isso. Ele é o primeiro cearense convidado a participar do curso de aprimoramento no Centro de Excelência de Arbitragem da UEFA, em Nyon, na Suíça. A oportunidade é para jovens com potencial para entrar no quadro da FIFA. Além dele, outros três brasileiros vão representar o continente sul-americano com a equipe do Peru.

No sábado (5), enquanto se aprontava para atuar no confronto entre Ferroviário x Atlético pelo estadual, recebeu a notícia. Numa chamada de vídeo, com a participação de colegas, Paulo Silvio, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Cearense de Futebol (FCF), fez o comunicado. Além dele, foram convocados para o treinamento: o árbitro Ramon Abatti (SC), o assistente Thiago Farinha (RJ) e o instrutor técnico Ednilson Corona (SP).

Nailton Oliveira “É motivo de muita alegria, não só representar a arbitragem cearense e nacional, como também a sul-americana. A Conmebol fez esse convite para duas equipes. Espero que outros também tenham essa oportunidade.".

Legenda: Nailton Oliveira, de 30 anos, é árbitro assistente da CBF. Foto: Pedro Chaves/FCF

PONTAPÉ INICIAL

Filiado à FCF, foi lá que ele concluiu o curso de árbitro, em 2011. Então, passou a atuar nas categorias de base até chegar à elite do esporte. A estreia foi num Ferroviário x Crato, na Série A do estadual, em 2013. Entre os trabalhos marcantes, Clássicos-Rei, finais do Cearense e um Santos x Flamengo pelo Brasileirão de 2021. Hoje, é coordenador da Escola de Arbitragem do Ceará Alzir Brilhante e formado em Gestão de Recursos Humanos.

O ritual antes de uma partida é simples: lembrar de imagens positivas, do que aprendeu com os erros e aplicar o resultado dos treinos no campo. Ah, e uma oração. São muitas histórias e, claro, alguma fica na memória.

“O futebol sempre nos proporciona experiências boas, ruins ou inusitadas. Destaco uma inusitada situação em 2013, no jogo entre Guarani J x Guarany S, que após a marcação de um penal, dirigentes do clube não permitiram a cobrança, tendo o jogo que ser encerrado e decidido em tribunal. Como era meu primeiro ano da primeira divisão do estadual, fiquei meio surpreso com o fato”, contou.

Dedicado ao ofício, ele se divide entre a Escola, os treinos físicos e técnicos, estudos de inglês, além de outras atividades da FCF. Tudo para melhorar o rendimento e se apresentar bem em oportunidades como a ofertada pela UEFA. Entre as inspirações na profissão, estão Leonardo Gaciba e Milton Otaviano.

“Cada árbitro atual tem um pouco da história que inspira a muitos no país, podemos tirar exemplos de cada um deles”, disse.

EXPECTATIVA

A data do encontro na Suíça ainda não foi informada, mas Nailton revela que já conversou com alguns colegas para ter mais informações. A preparação mira árbitros promissores a nível mundial.

“Explicaram que são duas etapas de 15 dias. A gente vai para a Suíça e lá passamos por avaliações, para apontar o que precisa melhorar, desenvolver e os pontos positivos dentro dos quatro pilares da arbitragem: o social, físico, mental e o técnico. Tem também a avaliação do idioma”, contou.

Após as semanas de aprendizado na Suíça, o intuito é difundir os conhecimentos adquiridos e as experiências com os colegas. Mas, com serenidade, o bandeirinha fala sobre ser visto como potencial árbitro FIFA.

“Toda oportunidade, tanto de curso como de jogo, é um degrau a mais para um objetivo. Sei da responsabilidade que é carregar o nome da arbitragem brasileira e sulamericana lá. Nós temos a missão de corresponder a toda expectativa que depositaram na gente. Ao voltar, além desse despertar para a evolução constante que é arbitragem, vamos repassar para os colegas como foi a experiência”, concluiu.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte