Árbitra de Campinense X Ceará retifica súmula e credita gol ao atacante Cléber

A árbitra Thayslane de Melo Costa (FIFA-SE) retificou a súmula de Campinense 0 x 1 Ceará pela 8ª rodada da Copa do Nordeste e creditou o gol alvinegro, aos 35 minutos do 1° tempo, ao atacante Cléber.

A mudança partiu da própria árbitra ao assumir o equívoco em creditar o gol do Ceará ao zagueiro Christian, do Campinense. Em disputa de bola na área da equipe paraibana, Cléber se adiantou e finalizou por baixo das pernas do defensor da Raposa, mas a arbitragem não observou o movimento do atacante.

Em documento publicado, Thayslane cita que "após verificação de imagens e vídeo do gol marcado pela equipe Ceará-CE, aos 35min do 1° tempo de jogo, identifiquei que o gol foi marcado pelo jogador de n°89, o Sr. Cléber Bonfim de Jesus da equipe do Ceará-CE".

A mudança coloca o atacante Cléber como um dos principais artilheiros do clube na temporada, com três gols marcados. O atacante têm números superiores aos de centroavantes de Ceará e Fortaleza.

Confira comunicado na íntegra

"Após verificação de imagens e vídeo do gol marcado pela equipe Ceará-CE, aos 35min do 1° tempo de jogo, identifiquei que o gol foi marcado pelo jogador de n°89, o Sr. Cléber Bonfim de Jesus da equipe do Ceará-CE, portanto retifico a súmula publica anteriormente, no campo (GOL), confirmando o atleta citado como o marcador. E NÃO como gol contra (CT), do jogador n°3 o SR. Christian da Silva Barbosa da equipe Campinense-PB."

Legenda: Thayslane de Melo Costa (FIFA-SE) retificou a súmula de Campinense 0 x 1 Ceará pela 8ª rodada da Copa do Nordeste Foto: Reprodução / CBF