Aránguiz e Yuri Alberto viram metas do Internacional para janela de transferências

O Internacional de Porto Alegre quer de volta dois nomes já bastantes conhecidos pelo torcedor. O chileno Charles Aránguiz e o atacante Yuri Alberto viram sonho de consumo do clube para a próxima janela de transferências.

Atualmente, o volante Aránguiz integra o elenco do Bayern Leverkusen, na Alemanha, mas quer ser liberado do seu último ano de contrato e regressar ao Beira- Rio. O jogador vem tentando forçar sua saída e já deixou claro o desejo de vestir a camisa do Inter. O caso do chileno parece bem mais possível e alguns acordos já teriam sido encaminhados.

Já o retorno de Yuri Alberto é uma possibilidade mais distante para o clube. O atacante foi vendido ao Zenit, da Rússia, ainda nesta temporada e foi peça importante da equipe no Campeonato Russo. As esperanças coloradas aumentaram depois da FIFA anunciar uma resolução que permite os jogadores de clubes russos e ucranianos negociarem com outros times até 30 de Junho deste ano, por conta dos conflitos que acontecem na região.

Yuri ainda está no Brasil e não sabe quando retornará ao Zenit. A equipe já começou a preparação para a temporada europeia, sem o atacante.