Arábia Saudita x Omã: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Arábia Saudita entra em campo nesta quinta-feira (27), às 14h15 (horário de Brasília), contra Omã, pela 7ª rodada das Eliminatórias da África para a Copa do Mundo 2022. O duelo acontece no King Abdullah Sports City, em Jeddah.

Na liderança do Grupo B das Eliminatórias, a Arábia Saudita busca confirmar a vaga na Copa do Mundo do Catar. O Omã, por sua vez, busca embalar na reta final da competição para conseguir acesso ao menos na respecagem. A seleção omanense figura na 4ª posição, com 7 pontos.

Veja horário, local e onde assistir

Arábia Saudita x Omã - 7ª rodada das Eliminatórias da África

Local: King Abdullah Sports City, em Jeddah (SA)

Data: 27/01/2022 (quinta-feira)

Horário: 14h15 (de Brasília)

Árbitro: Nawaf Shukralla (BRN)

Transmissão: Star+

Prováveis escalações

Arábia Saudita: Al-Owais; Al-Ghannam, Al-Amri, Al-Boleahi e Al-Shahrani; Kanno, Al Malki, Al Muwallad, Al-Najei e Al-Dawsari; Albirakan. Técnico: Hervé Renard.

Omã: Al Rashidi; Saleh, Durbein, Al Khamisi e Al Yahmadi; Al Harthi, Al Saadi, Al-Alawi e Arshad; Al Ghassani e Fawaz. Técnico: Branko Ivanković.