Apresentado pelo Ceará, Airton foca no Clássico-Rei: "tenho certeza que vou conseguir ajudar"

Reforço que mal chegou, já estreou e está em afirmação. Esse é o atacante Airton, contratado pelo Ceará para o restante da temporada por empréstimo junto ao Cruzeiro. Após ter entrado no decorrer do empate em 0 a 0 com o Sport, no último domingo (25), o jogador foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (29) e falou pela primeira vez como atleta do clube.

Na ocasião, o novo camisa 7 aproveitou para garantir foco total e preparação intensa para o jogo do fim de semana, que não é uma partida comum. Afinal, às 20h30min, o Ceará enfrentará o Fortaleza em Clássico-Rei importantíssimo para os dois lados. O Vovô, inclusive, tentará a primeira vitória sobre o maior rival nesta temporada.

"Me sinto muito contente pela oportunidade de jogar um clássico logo na minha chegada e tenho certeza que vou conseguir ajudar o Ceará da melhor forma possível. Está sendo uma semana de muita preparação, muito foco, e tenho certeza que a gente vai conseguir nossos objetivos dentro da partida", afirmou.

Jogador de velocidade e que atua pelos lados do campo, Airton garantiu que pode ajudar também de outra maneira.

"Eu sou um ponta de ofício. Jogo pelo lado direito, pelo lado esquerdo, e jogo também de centroavante. A gente teve uma conversa, eu e o Guto, e ele resolveu me utilizar por dentro naquele jogo (contra o Sport), e eu vou seguir como opção. Vim pra cá ajudar, não importa a posição, e sim quero conseguir os objetivos. Tenho certeza que vai dar tudo certo", afirmou o avançado, que destacou ainda a estrutura do Vovô.

"Quando chegou a proposta do Ceará pra mim, decidir foi algo fácil. O projeto é bom, a estrutura é muito boa e o clube é maravilhoso. Eu tenho certeza que foi uma boa escolha e as coisas vão fluir para o bem e eu vou ter muito sucesso, se Deus quiser", pontuou.