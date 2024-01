Apresentado, Lourenço explica escolha pelo Ceará e faz autoavaliação: 'mentalidade de campeão'

O meio-campista Lourenço foi apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira (3) em Carlos de Alencar Pinto, sede do Ceará. O jogador, que defendeu o Vila Nova em 2023, concedeu entrevista coletiva e falou sobre as razões que o levaram a aceitar a proposta para vestir a camisa do Alvinegro de Porangabuçu.

"Tamanho, torcida, desafio novo, o tamanho da torcida que a gente representa", destacou Lourenço, pontuando fatores que foram determinantes para recusar outras propostas no mercado e optar por defender o Ceará.

Lourenço Jogador do Ceará Quando você vê o contexto Ceará, e a história que tem, não tem como recusar. O projeto de me receber, do primeiro contato, foi o melhor possivel, em outros lugares eu não tive isso. A gente vê até na chegada, no aeroporto, como é recebido no clube. Eu fui muito bem recebido, a gente ser recebido por um ídolo do clube não é fácil, agrega muito para a gente, vai ajudar bastante.

FORMA DE JOGAR E MENTALIDADE

Ao longo de sua carreira, Lourenço foi utilizado em diferentes funções dentro de campo, desde meia-armador, atacante, meia aberto pela direita e mais recentemente segundo volante. Questionado sobre como prefere atuar, Lourenço se colocou a disposição do treinador onde for necessário.

"No meio-campo eu me sinto bem, estou apto a jogar em qualquer posição que o treinador pedir. Estou aqui para somar, para ajudar o grupo", destacou Lourenço. Além dele, outros dois meio-campistas foram anunciados pelo Vovô: Jorge Recalde e Lucas Mugni.

Quanto à mentalidade, o meio-campista foi categórico em afirmar: "Mentalidade de campeão. Em um clube desse, a gente não pode pensar em outra coisa".

SÉRIE B E PRESSÃO DA TORCIDA

O grande objetivo do Ceará na temporada é conquistar o acesso à Série A do Brasileirão. Na última temporada, vestindo a camisa do Vila Nova, Lourenço esteve muito perto de alcançar este objetivo. O jogador falou sobre a competição e o que o Ceará precisa para conquistar o acesso.

"Série B é um campeonato muito disputado, é muito difícil, todo time tem oscilação, é normal, nenhum time consegue manter até a última rodada bem. Tem que estar bastante focado, preparado, bem fisicamente. A Série B pede muito isso, focado, força, energia", disse.

Questionado sobre a pressão da torcida em caso de resultados negativos, Lourenço pregou profissionalismo e trabalho cotidiano. "Todo clube existe essa pressão. Aqui é uma pressão bem maior, mas eu que escolhi. Tem que ser muito profissional, aceitar quando estiver mal, críticas vão vir, é normal. É no dia a dia que a gente constrói um ano de vitória", completou.

