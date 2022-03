Apresentado, Lionn comemora retorno ao Ferroviário após 15 anos na Europa: "Aqui é minha casa"

O Ferroviário apresentou nesta quarta-feira (30), o lateral-direito Lionn, de 33 anos, um dos reforços corais para a Série C do Brasileiro. E o experiente jogador, volta ao clube após 15 anos na Europa, com longa passagem pelo futebol português. Revelado pelo Ferrão em 2007, Lionn afirma que está motivado em jogar no clube que considera sua casa

"Obrigado pela confiança do Ferroviário. Saí muito novo para o futebol europeu, conquistei muitas coisas boas, passei por difíceis também, mas volto para onde surgi no futebol. Estou pronto para o desafio", disse ele, que é cearense natural de Fortaleza e revelado na Barra;

Após deixar o Ferrão ao fim de 2007, o lateral-direto acertou com o Torreense de Portugal, destaque para sete temporadas com a camisa do Rio Ave, e ainda jogando por Desportivo de Chaves, Famalicão, Vitória de Guimarães, Olhanense e Trofense, este seu último clube em 2022. Apenas na temporada 2011/2012, o jogador atuou fora de Portugal, pelo romeno Cluj e foi campeão nacional.

Adaptação

Pelo longo período longe do Brasil, Lionn afirmou ainda estar se adaptando, principalmente ao calor de Fortaleza, já que em vinha para sua cidade natal apenas de férias.

"Com uma semana de treino, senti o calor, pois foram 13 anos de frio. Eu vinha para Fortaleza para passar férias, mas não para treinar. mas estou me habituando bem".

Sobre a expectativa do trabalho no Ferrão, Lionn diz estar muito motivado.

"A motivação maior foi voltar pra casa, para o clube. Me receberam bem, o treinador gosta de ter a bola, de jogar. Gosto de atacar bastante, mas também de defender, já que aprendi a defender lá. Estou muito motivado".