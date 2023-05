Os jogadores envolvidos na manipulação de resultados em jogos brasileiros seguem aparecendo. Porém, desta vez, a situação é outra. Em uma conversa entre o jogador Domingos, do Vila Nova-GO, e o apostador identificado como VY, é possível identificar que o atual jogador do Ceará, Willian Formiga é citado e inocentado.

Legenda: Apostadores negam participação de Willian Formiga, do Ceará, em manipulação de resultados Foto: Reprodução

Bruno Lopez, um dos apostadores também envolvido no esquema, confirma que Romário, aliciador preso preventivamente em decorrência da participação, afirmou que Willian Formiga iria cometer um pênalti contra o Sport, porém, o jogador que atualmente defende as cores do Ceará, não estava ciente da negociação.

“O Formiga não quer fazer, se eu não explico pra ele o que o Romário fez ele quase sai na mão comigo. Romário está só dando cabeçada, não está fazendo nada só se enforcando”, afirma Domingos, que acrescenta: "O Formiga não tinha nada a ver com isso."

Em uma conversa com Romário, Bruno Lopez o ameaça e diz que "a carreira de todo mundo vai acabar" se o pênalti não fosse cometido no primeiro tempo.

Em outra oportunidade, Bruno ainda comenta que o zagueiro Jordan, ex-Ceará, ainda chegou a ser procurado, mas que não quis participar do esquema.

Em depoimento prestado, o zagueiro diz que "recusou e houve até o aumento da proposta quando decidiu parar de responder", e que posteriormente Romário também o procurou. Jordan ainda conta que "acredita que Romário saiu mandando mensagem para quase todo mundo no Vila Nova" e que após ele ter recusado, o jogador então procurou Willian Formiga.

Willian Formiga disse que Romário havia mandado mensagem pedindo que o jogador cometesse o pênalti e disse que ele iria receber R$ 150 mil caso cumprisse o possível acordo. O jogador conta “que recusou pois não é da sua índole e não mancharia a carreira com isso”, e “que tiveram outros jogadores e comentaram sobre o assunto no vestiário, antes do jogo, por terem sido procurados pelo Romário”. O volante que atualmente defende as cores do Ceará dizendo que "não tem nenhum envolvimento com isso e não seria louco de colocar a sua carreira em risco por causa deste dinheiro”.