Após vitória sobre o Palmeiras, Thiago Galhardo exalta bom rendimento do Fortaleza em casa

A vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras não garantiu a classificação do Fortaleza para a fase seguinte da Copa do Brasil, mas ajudou o Tricolor do Pici a conquistar uma importante marca. Agora, são 10 jogos que o time comandado por Juan Pablo Vojvoda não sabe o que é perder na Arena Castelão.

Na saída de campo, em entrevista ao repórter Lucas Catrib, do Premiere, Thiago Galhardo exaltou mais uma boa atuação da equipe em casa e ressaltou a força da torcida leonina.

'O importante é que a gente mantém o nível de atuação dos últimos jogos. Jogando em casa, cada vez mais, a gente vem se impondo. Creio que a gente teve uma derrota só em casa, contra o Cerro Porteño, de 1 a 0. Mostra a força da nossa torcida, a confiança que ela tem em nós', afirmou.

Mesmo com a vitória, o Leão encerra sua participação na Copa do Brasil, já que, na partida de ida, foi derrotado por 3 a 0 no Allianz Parque, em São Paulo, o que segundo Galhardo foi determinante para a decisão da vaga.

'Nós acreditávamos de verdade que poderíamos vencer, conseguir o placar. Quando vira com 0 a 0 é mais complicado. Mas a nossa frustração maior não é o jogo de hoje, a gente sabe da nossa força. Hoje o árbitro foi muito bem. O Palmeiras não precisa do que aconteceu lá. Não é culpa dos jogadores, mas sim do que houve. Quando a gente reclama da arbitragem, a gente tem que aplaudir. No último jogo, Edina Alves foi muito bem. E hoje o árbitro foi muito bem. A gente vem reclamar, mas a gente tem que elogiar quando eles vão bem', finalizou.