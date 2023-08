Após virar réu por suspeita de manipulação de resultados, Igor Cariús é suspenso no STJD

O vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Felipe Bevilacqua, determinou a suspensão de sete atletas suspeitos de manipulações no futebol. Alef Manga (ex-Coritiba e atual jogador do Chipre), Dadá Belmonte (América-MG), Igor Carius (Sport), Jesus Trindade (ex-Coritiba), Pedrinho (ex-Athletico, transferido para o Shakhtar), Sidcley (ex-Cuiabá, atualmente no Dínamo Kiev) e Thonny Anderson (ex-Coritiba e emprestado para o ABC, pelo Bragantino) são os nomes que foram punidos por 30 dias. A investigação faz parte da nova fase da operação "Penalidade Máxima" do Ministério Público de Goiás.

Na esfera criminal, no último dia 27 de julho, Igor Cariús e outros seis jogadores se tornaram réus no caso de manipulação de resultados de jogos. Caso seja condenado, os atletas podem pegar a pena de reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

Na semana do dia 24 ao dia 31, o STJD convocou 10 jogadores a serem ouvidos, no dia 8 de agosto. O processo é referente à segunda fase da operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, do Ministério Público de Goiás, que tem parceria com o STJD. Os jogadores citados na convocação devem prestar esclarecimentos sobre o inquérito aberto, através do pedido do procurador geral do STJD, Ronaldo Piacente, ainda em maio.

Legenda: Alef Manga, um dos citados na operação Foto: Gabriel Thá / Coritiba

JOGADORES CONVOCADOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS

Nino Paraíba, do Paysandu, que era do Ceará nos fatos narrados pelo MP de GO

Pedrinho, ex-Athletico, hoje do Shakhtar

Richard, ex-Ceará, que está no Alanyaspor

Vitor Mendes, do Fluminense, que era do Juventude nos fatos narrados pelo MP de GO

Nathan, ex-jogador do Avaí

Alef Manga, do Coritiba

Diego Porfírio, do Coritiba, hoje no Desportivo Aliança (AL)

Bryan Garcia, ex-Athletico, hoje no Del Valle

Dadá Belmonte, do América, que era do Goiás

Nathan, do Grêmio, que era do Fluminense

Na Justiça comum, todos os réus vão responder pela suposta prática dos seguintes delitos, de acordo com artigos da nova Lei Geral do Esporte: