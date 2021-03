Após viajar para Goiânia em vão, Ferroviário tem jogo adiado pela CBF

A partida entre Ferroviário e Porto Velho (RO) pela 1ª Fase da Copa do Brasil foi adiada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogo estava marcado para esta quinta-feira (18) em Goiânia para o Estádio Antônio Aciolly, mas a CBF adiou após decreto proibir jogos na capital de Goiás, mesmo com o time coral já estando na capital goiana desde esta manhã.

Assim, o time cearense viajou em vão pelo País, com direito a escala em Salvador. Assim, o Ferrão voltará para Fortaleza e aguardará um comunicado da CBF com a nova data da partida.

Leia também Gustavo de Negreiros CBF faz malabarismo para tentar manter futebol no pior estágio da pandemia de Covid-19

A diretoria coral afirmou que solicitará ressarcimento de oito passagens custeados pelo Ferroviário, pelo staff do clube. A CBF arcaria com os custos de hospedagem e 23 passagens aéreas.

Vale lembrar que o jogo já havia sido transferido da capital rondoniense pelo mesmo motivo: veto das autoridades para a prática do futebol em Rondônia.

Mais adiamento

Além do jogo do Ferroviário, mais quatro partidas foram adiadas: Jaraguá x Manaus, Ypiranga x Santa Cruz, Palmas x Avaí e Goianésia x CRB. Todas as delegações já tinham viajado para as partidas em campo neutro e já remanejadas.