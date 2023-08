Após três derrotas seguidas, Fortaleza tem sequência como visitante para buscar recuperação

O Fortaleza vive o seu momento mais conturbado na temporada: pela primeira em 2023, a equipe perdeu três partidas consecutivas, para Cuiabá (1 a 0), Palmeiras (3 a 1) e Red Bull Bragantino (3 a 0), todas elas pela Série A do Brasileirão 2023.

Ao longo das três partidas, o Tricolor do Pici sofreu sete gols e marcou apenas um. O baixo rendimento da equipe tem gerado insatisfação entre os torcedores do Leão, que cobraram bastante a equipe na Arena Castelão após a derrota para o Bragantino, no sábado (29).

Legenda: Fortaleza e Bragantino no Castelão Foto: Fabiane de Paula/SVM

Buscando reencontrar o caminho das vitórias na temporada, a equipe comandada pelo treinador argentino Juan Pablo Vojvoda embarcou de Fortaleza (CE) no último domingo (30) para dois compromissos fora de casa, na terça-feira (1º) e no sábado (5).

PRÓXIMOS DESAFIOS DO LEÃO

Nesta terça-feira (1º), às 19h, o Tricolor do Pici visita o Libertad-PAR em Assunção, no Paraguai. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A delegação já está no Paraguai e realiza treino de apronto, às 18h desta segunda (31).

Após o compromisso internacional, o Fortaleza retorna ao Brasil, mas a partida seguinte também será como visitante. No sábado (5), às 18h30, a equipe cearense encara o Goiás, no Estádio Serrinha, pela 18ª rodada da Série A, a penúltima do primeiro turno do torneio.

ANÁLISE E PROJEÇÃO DE VOJVODA

Em entrevista, Vojvoda detalhou o que a equipe precisa para voltar a vencer. “São três partidas que a gente vem perdendo. Tem que ser forte, confiar, acreditar e continuar trabalhando. Acredito em meus jogadores. Vou continuar trabalhando para sair desta situação. O torcedor necessita de uma resposta e nós vamos trabalhar para isso”, disse.

Legenda: Vojvoda reconheceu que o Fortaleza oscilou de produção Foto: Fabiane de Paula / SVM

O treinador também comentou sobre a preparação para o confronto contra o Libertad. "Vou analisar a partida anterior, o adversário que vamos enfrentar, o rendimento individual, debater com a comissão técnica o que melhor consideramos para a partida de terça-feira, falar com com os jogadores individualmente e coletivamente", pontuou.

Considerando o desempenho recente do Leão como visitante, são quatro derrotas e duas vitórias nos últimos seis jogos fora de casa. No período, foram nove gols sofridos e quatro gols marcados.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.