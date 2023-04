Após treino na Argentina, Fortaleza viaja de voo fretado para Curitiba com foco na Série A

A delegação do Fortaleza se reapresentou na manhã desta sexta-feira (21) após a vitória contra o San Lorenzo-ARG por 2 a 0, quinta (20), na Argentina, pela Copa Sul-Americana de 2023. Com um calendário apertado, o elenco realizou um treino no CT do Independiente, iniciado às 10h30.

Após o treino sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda, o grupo viajou com um voo fretado para Curitiba/PR, retornando ao Brasil, onde tem pela frente um compromisso da Série A. No domingo (23), encara o Coritiba, no estádio Couto Pereira, às 18h30, pela 2ª rodada do Brasileirão.

A principal dúvida entre os relacionados é o atacante argentino Lucero, que deixou a última partida com um desconforto no músculo posterior da coxa direita e começou o tratamento clínico. Na ocasião, foi substituído por Silvio Romero.

No departamento médico, o clube cearense ainda conta com mais três atletas: o goleiro João Ricardo (lesão muscular no adutor da coxa esquerda), além dos atacantes Pedro Rocha (pós-operatório de lesão ligamentar no joelho esquerdo) e Thiago Galhardo (trauma torácico com edema em arco costal).

