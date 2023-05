Após título, Ceará atualizada fachada na sede: 'tricampeão do Nordeste'

O Ceará atualizou a fachada de sua sede, Carlos de Alencar Pinto (CAP), após a conquista da Copa do Nordeste de 2023 na última quarta-feira (3). O espaço, que anteriormente exibia a frase "bicampeão invicto do Nordeste", recebeu uma nova pintura e agora exibe o novo status do clube alvinegro: "tricampeão do Nordeste".

A conquista do tricampeonato da Copa do Nordeste foi sacramentada na última quarta-feira (3), quando o Vovô superou o Sport e sagrou-se campeão da edição de 2023 do Nordestão. Anteriormente, o clube já havia conquistado o título do torneio regional em outras duas oportunidades: em 2015 e em 2020, ambos conquistados de forma invicta.

Com a conquista, o Ceará tornou-se a quarta equipe nordestina a alcançar o tricampeonato da Copa do Nordeste. O Vovô empatou com o próprio Sport, que também soma três conquistas, e se aproximou da dupla baiana Bahia e Vitória, maiores campeões da história da competição, com quatro títulos cada.

📸 Jessyka Freitas / Ceará SC. #CearáSC pic.twitter.com/3KmY1jPbxL — Ceará Sporting Club 🏆🏆🏆 (@CearaSC) May 6, 2023

Para comemorar o título da Copa do Nordeste, o Ceará exibiu a taça da competição em Carlos de Alencar Pinto neste sábado (6) para os sócios-torcedores do clube. Neste domingo (7), data em que a equipe entra em campo em Campinas (SP), para enfrentar a Ponte Preta, o clube promove uma carreata em Fortaleza (CE) para comemorar o título.