Após teste negativo, Tiago Nunes volta a comandar os treinos do Ceará na terça-feira

O treinador Tiago Nunes testou negativo para Covid-19 após teste realizado nesta segunda-feira (17) e voltará a comandar os treinamentos do Ceará na terça-feira. Ele estava afastado dos treinamentos desde o último dia 13 quando testou positivo.

Em comunicado oficial, o Alvinegro informou que "Após o resultado negativo do teste de COVID-19 realizado hoje, o técnico Tiago Nunes volta a comandar os treinamentos de pré-temporada nesta terça-feira (18), em Porangabuçu.

Os auxiliares Evandro Fornari, Kelly Guimarães, Pedro Antero e Daniel Azambuja comandaram as atividades na ausência de Tiago Nunes.

Pré-Temporada

O elenco do Ceará se reapresentou no último sábado (8) e desde então iniciou a pré-temporada. Os jogadores seguem realizando atividades diariamente em Porangabuçu e sendo monitorados de acordo com protocolo do clube.

Além de Tiago Nunes, outros três atletas - Iury Castilho, Kelvyn e Vinícius Machado - já haviam testado positivo para Covid-19 e já voltaram ao treinamentos.

Na terça-feira, o Ceará fará seu 9º treino de pré-temporada, visando a estreia nas competições de 2022, no dia 29 contra o Sergipe, no estádio Batistão, em Aracaju (SE), pela 1ª rodada da Copa do Nordeste.