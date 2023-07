Após ter parada cardíaca, médicos fazem exames para descobrir o que houve com filho de LeBron James

Após o susto sofrido por LeBron James e toda sua família, as últimas notícias sobre Bronny James, filho do astro do basquete, são bastante positivas. O armador de 18 anos passa bem. Ele precisou ser levado ao hospital depois de sofrer uma parada cardíaca durante um treino na segunda-feira (24).

O jovem foi levado ao hospital inconsciente e chegou a ficar internado na UTI, mas logo foi liberado. Agora, os médicos realizam exames para descobrir o motivo da parada cardíaca. Nesta quarta-feira, (26), LeBron foi visto chegando ao hospital para visitar o filho.