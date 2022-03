Após ter camisa furtada, Carlinhos encontra Lucas Crispim, conhece o Fortaleza e se emociona

Finalmente o encontro. Carlos Daniel, mais conhecido como Carlinhos, pôde abraçar Lucas Crispim e outros jogadores do Fortaleza. Ele chora ao chegar no centro de treinamento. Bastante emocionado, o menino de 14 anos recebeu outra camisa tricolor de presente do atleta. Nesta terça-feira (15), o clube divulgou vídeo do momento.

No último sábado, em jogo do Cearense contra o Ferroviário, na Arena Castelão, Carlinhos levou um cartaz pedindo a camisa do ala e foi atendido. No entanto, teve a peça furtada logo em seguida. Jogador e clube souberam do ocorrido graças ao registro do fotógrafo Lucas Emanuel, que flagrou o choro do torcedor e divulgou nas redes sociais.

O encontro

O vídeo do clube mostra o momento em que Carlinhos é novamente presenteado. Ele recebe primeiro uma camisa de goleiro. Ao ver os jogadores no campo, começa a se emocionar. O primeiro a encontrá-lo é Max Walef, que o cumprimenta e pergunta se ele está chorando. Marcelo Boeck também aparece autografando a blusa. Lucas Crispim chega em seguida, entrega outra camisa 10 ao convidado e diz:

“E aí, meu amigo! Tudo de bom pra você. Aqui a camisa que você me pediu no último jogo, né? Bacana. Por um lado triste, por outro lado muito bacana que a gente pôde encontrar ele e presenteá-lo. Entregando em mãos… Que ninguém possa tomar da mão dele e que ele faça bom proveito dessa camisa", diz o atleta.

O menino, que também sonha em ser jogador de futebol, vai guardar a lembrança com autógrafo e

Veja o vídeo:

No último jogo, Carlinhos pediu uma blusa ao nosso meia @crispimlucas94. O camisa 10 foi até ele e atendeu ao pedido.



Porém, Carlinhos não ficou com a camisa.



Ontem, convidamos o garoto para conhecer o Pici e ele teve uma surpresa muito especial por aqui. Confere comigo! 😍 pic.twitter.com/OqZmERA6Q5 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) March 15, 2022

O Fortaleza volta a campo no próximo dia 19, quando enfrenta o CRB pela Copa do Nordeste, às 17h45, na Arena Castelão. Os ingressos para o duelo já estão à venda.

Nesta segunda-feira (14), o menino conversou um pouco com o ídolo pelas telas da TV Diário, durante o Jogada 1º Tempo. Confira: