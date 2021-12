Após surto de Covid-19, Liverpool terá retorno dos brasileiros Fabinho e Thiago Alcântara

Os brasileiros Fabinho e Thiago Alcântara, o holandês Virgil van Dijk e o inglês Curtis Jones estão de volta ao Liverpool após período de isolamento em virtude da contaminação por Covid-19. Os jogadores desfalcaram os Reds em três partidas. O surto do vírus no elenco de Jürgen Klopp fez com que a Premier League adiasse o confronto contra Leeds, que aconteceria no último domingo (26), no Boxing Day.

Apesar dos retornos dos jogadores, o Liverpool ainda registra um jogador e dois funcionários em fase de recuperação. A informação foi dada pelo técnico Jürgen Klopp.

Jürgen Klopp Técnico do Liverpool "Sim, os garotos que estavam isolados ou tiveram covid-19 estão de volta. Thiago foi o último, ele voltou ontem aos trabalhos, pela primeira vez com o time. Ainda temos um jogador mais jovem e dois funcionários isolados"

Com o retorno dos quatro atletas, o Liverpool volta a campo nesta terça-feira (28), às 17h (horário de Brasília), contra o Leeds United. A rodada 20, porém, seguirá incompleta, com dois jogos adiados em virtude de surto de Covid-19: Arsenal x Wolverhampton e Leeds United x Aston Villa serão remarcados.

