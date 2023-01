Após superar câncer, Sebastien Haller participa de amistoso do Borussia Dortmund

O atacante marfinense Sebastien Haller voltou aos gramados após superar um câncer de testículo que foi diagnosticado em julho do ano passado. Ele entrou em campo em um amistoso nesta terça-feira, em Marbella (sul da Espanha), entre o Borussia Dortmund, sua equipe, e o Fortuna Düsseldorf, aos 73 minutos, quando o placar marcava 2 a 1 para o Dortmund, que no final venceu por 5 a 1.

Veja vídeo da entrada de Sebastien Haller em campo

Tratamento

O jogador, que passou por duas cirurgias e quatro sessões de quimioterapia durante seu tratamento, retornou recentemente aos treinamentos com o desejo de poder jogar na volta do Campeonato Alemão após a pausa de inverno, no dia 22 dejaneiro, contra o Augsburg.

Otimismo

"Com certeza, tudo é possível. Não coloco nenhum limite na minha cabeça. As pessoas que podem me impor restrições são o treinador e o pessoal do departamento médico", disse Haller na segunda-feira.

"Quando todo mundo estiver de acordo que é uma boa ideia para mim jogar,então jogarei. Mas,com certeza, quero estar em campo todos os dias e voltar a jogar o mais rápido possível",acrescentou.