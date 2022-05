Após ser desafiado no UFC, McGregor manda Charles do Bronx "voltar para a favela"

Após ter sido convocado por Charles do Bronx para uma luta, o irlandês Conor McGregor aceitou o convite, mas emitiu um comentário xenofóbico em relação a origem do brasileiro. Nas redes sociais, o ex-campeão do UFC mandou Charles do Bronx retornar "para a favela" e o chamou de "vagabundo".

Do Bronx venceu recentemente o norte-americano Justin Gaethje no UFC 274, realizado no Arizona (EUA), mas perdeu o cinturão do peso-leve por não bater o peso para a luta. Após a luta, Charles convocou McGregor. Nesta terça-feira (10), o brasileiro voltou a convocar e provocar o irlandês, dessa vez escalando-se para duas lutas, contra Conor e Nate Diaz.

No convite, Do Bronx revelou o desejo de seguir quebrando recordes no UFC. No final da publicação, o brasileiro marcou o Dana White, presidente do UFC.

Veja convite e repercussão nas redes sociais

Just for the record, I like to break records and I want to break another one... Fighting twice in same night. I can knock Conor out, and make Dias tap.



What do you think @danawhite? — Charles 'DoBronxs' Oliveira (@CharlesDoBronxs) May 10, 2022

Charles do Bronx Lutador do UFC "Só para constar, eu gosto de quebrar recordes e quero quebrar mais um... Lutar duas vezes na mesma noite. Posso nocautear Conor e fazer Diaz desistir. O que você acha Dana White?"

Shut up you bum and get back to that favela and pay your piece. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 10, 2022

Conor McGregor Ex-campeão do UFC "Cale a boca seu vagabundo e volte para aquela favela e pague sua parte."