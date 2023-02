Após ser derrotado no UFC, William Knight recebe ameaças de morte em suas redes sociais

Após ser derrotado por Marcin Prachnio, William Knight recebeu ameaças de morte de integrantes da comunidade das lutas, em suas redes sociais. Em uma transmissão feita em seu Instagram, William questionou os ataques que vem sofrendo.

William foi derrotado por Marcin Prachnio no último sábado, (18), pelo card do UFC Vegas 69. A decisão do vencedor da luta foi unânime entre os juízes.

"No final do dia, eu fui lá, congelei, não fiz minha parte e perdi a luta. Eu perdi a luta. Vocês não perderam aquela luta, eu perdi. Alguns de vocês queriam que eu vencesse, alguns de vocês apostaram em mim, eu entendo. Na vida, os seres humanos não são perfeitos, mas eu estou assumindo responsabilidade pelas minhas ações porque eu não fiz m*** nenhuma. O que aconteceu exatamente: eu fiquei lá parado, congelei, e assumo a responsabilidade total", disse Knight, antes de continuar.

"Eu sei o que tenho que fazer na minha próxima luta. Todas essas mensagens malucas que estou recebendo, todas essas mensagens de desrespeito, eu as entendo. Vocês têm o direito de ficar irritados. Eu leio as mensagens, vocês ameaçando minha vida, falando maluquices, dizendo que eu não pertenço ao UFC, todas essas coisas, mas quando eu estava invicto por três anos, todos vocês estavam surfando na onda", questionou.