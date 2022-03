Após sequência pesada de jogos, Ceará terá folga na tabela que pode durar até 12 dias

Ao vencer o CSA por 2 a 0 no Castelão, o Ceará chegou a seu 10º jogo na temporada de 2022. A sequência, que começou na estreia no dia 31 de janeiro ao vencer o Sergipe por 1 a 0 em Aracaju, finalmente dará uma "trégua" após o jogo do último sábado contra o alagoanos. Foram 34 dias entre um jogo e outro, o que dá uma média de um jogo a cada 3,4 dias.

Isso porque, a datas do meio e fim de semana são reservadas para o Campeonato Cearense e Vovô foi eliminado nas quartas de finais. Assim, o Vozão só volta a campo contra a Tuna Luso pela 2ª Fase da Copa do Brasil, ainda sem data definida, mas será entre os dias 15, 16 ou 17 de março, em jogo único no Castelão.

Ou seja, o clube pode ter como "respiro", de 10 a 12 dias, dependendo da data a ser confirmada para a partida.

E para o técnico Tiago Nunes, representa a primeira semana cheia desde o início da temporada, ao jogar ma partida a cada 3,4 dias como já citado. O clube retorna aos treinamentos na terça-feira (8), visando o duelo contra o time paraense.

Benefício

O treinador afirmou que o período sem jogos será benéfico para a recuperação dos atletas que estão no departamento médico e a preparação física de Dentinho, apresentado nesta segunda-feira.

"Nesse período de dez dias, nós vamos tentar ao máximo acelerar o processo de recuperação de jogadores como o Fernando Sobral, o Richard que teve uma fratura, o Yuri Castilho e o Michel que teve uma lesão no jogo em Roraima. A preparação física do Dentinho que chegou agora para ele voltar a performar em alto nível. Uma série de fatores que a gente vai usar esse tempo não só para preparar, mas para recuperar jogadores importantes para essa etapa fundamental da temporada na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil a partir do dia 15", disse Tiago Nunes.

Legenda: O técnico Tiago Nunes terá mais tempo para trabalhar com sua primeira semana "cheia" em 2022 Foto: KID JUNIOR

Hoje, o são desfalques no Ceará. Fernando Sobral (edema na parte posterior da coxa esquerda), Iury Castilho (edema muscular na coxa esquerda), Richard (fratura na mandíbula), Michel Macedo (lesão muscular na coxa esquerda), além de dois jogadores se recuperando de cirurgia: Jael (em recuperação pós-cirúrgica de lesão no tendão de Aquiles) e Buiú (segue em recuperação pós-cirúrgica do joelho direito).

Efeitos da Maratona

O técnico acredita que os momentos de baixa da equipe coincidiram com as lesões que a equipe teve devidoá maratona de jogos.

"Nosso momento de baixa na temporada foi coincidentemente quando nós tivemos momentos de jogadores importantes na equipe. Jogadores que não puderam ser relacionados por lesão e continuaram fora".

Após o jogo com a Tuna, o Alvinegro volta a jogar pela Copa do Nordeste no dia 19, contra o Campinense, às 17h45 no estádio Amigão, em Campina Grande.

Maratona de jogos do Ceará



31/01 - Sergipe 0x1 Ceará

05/02 - Fortaleza 1x1 Ceará

09/02 - Ceará 5x0 Globo/RN

12/02 - Ceará 1x1 Sampaio Corrêa

15/02 - Ceará 0x0 Sport Recife

19/02 - Atlético/BA 0x1 Ceará

22/02 - Ceará 2x1 Iguatu

26/02 - Iguatu 1x0 Ceará (4-3 Pen.)

02/03 - São Raimundo-RR 0x3 Ceará

05/03 - Ceará 2x0 CSA