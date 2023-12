Após renovar com o Fortaleza, Pedro Rocha lembra período de recuperação e mantém treinos nas férias

Pedro Rocha renovou com o Fortaleza até o fim de 2024. O atacante de 29 anos se recuperou de uma lesão no joelho e na próxima temporada vai brigar por mais espaço no time de Juan Pablo Vojvoda. O atleta passou por oito meses longe dos gramados e revela a expectativa para voltar a atuar com regularidade pelo Tricolor do Pici, relembra a recuperação e sobre as emoções na final da Sul-Americana . O camisa 32 aproveita as férias e a estrutura do clube para continuar os treinamentos.

"Usar toda a estrutura que a gente tem lá para fazer essa preparação pessoal e chegar o mais preparado possível para o próximo ano. (...) Nenhum jogador gosta de passar por um momento como esse, como essa lesão, a mais grave que eu tive na minha carreira até hoje. E o tratamento e todo o cuidado, Primeiramente a diretoria e toda a parte médica e fisioterapeutas tiveram, o apoio que recebi dos meus companheiros e de todos os funcionários do clube. Sem dúvida isso foi determinante para a minha renovação também”, disse em entrevista ao canal do clube, a TV Leão.

RECUPERAÇÃO

Pedro Rocha chegou ao Tricolor em agosto de 2022 e foi peça fundamental na reta final da Série A de 2022, quando a equipe buscava sair da zona de rebaixamento. O jogador se lesionou em partida da Copa do Nordeste, em maio deste ano, ficou oito meses fora e entrou em campo por alguns minutos na reta final desta temporada.

“Foi um momento muito difícil na minha carreira esses últimos oito meses, praticamente, que passei lesionado. Nenhum atleta gosta de passar por esse tipo de lesão, mas acredito que foi importante para a minha superação pessoal. Aprendi e amadureci muito nesse período. Um momento de muita dor, muito sofrimento. No começo você fica impossibilitado de tudo, é o momento em que você precisa mais dos amigos e dos familiares.”

SUL-AMERICANA

O atacante falou da alegria em voltar a jogar ao ser relacionado para o duelo da final da Sul-Americana, contra a LDU. No entanto, o Tricolor perdeu o título nos pênaltis. Pedro relembra a mistura de emoções do momento.

“Foi um momento muito importante para mim. Foi especial pois foi o primeiro jogo que fui relacionado depois da minha lesão. Tive dois sentimentos muito grandes naquele dia. Primeiro, que no vestiário, a gente se preparando para o jogo, me veio uma emoção grande. Comecei a chorar. Estava muito feliz de estar ali com meus companheiros. Quando eu machuquei, eu mentalizei que estaria naquele momento, na final. Infelizmente o título não veio. O Fortaleza está num caminho muito certo. Esse ano mostrou que vem criando essa casca que é preciso para ser campeão, e o clube vem buscando a cada ano. Em 2024, para disputar a Sula novamente, a gente vai estar mais maduro, mais experiente. A gente vem criando essa maturidade que é muito importante para chegar aos grandes campeonatos e grandes finais.”

PERSPECTIVAS PARA 2024

“Voltei nessa reta final ainda um pouco fora de ritmo, o que é natural. Oito meses sem jogar é muito tempo. Em alto nível, que a gente joga, você demanda tempo para voltar o nível. Por isso a minha decisão de continuar treinando nesse período de férias, para fazer uma boa pré-temporada, me reestruturar fisicamente da melhor forma. Para o próximo ano, as expectativas são as melhores possíveis, de que a gente comece bem os campeonatos, o Estadual, a Copa do Nordeste... E usar esses campeonatos como uma base para que eu ganhe uma qualidade de jogo, uma preparação adequada para o restante da temporada.”